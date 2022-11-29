Бойцы ВСУ разгромили подразделение россиян под Угледаром
- 29.11.2022, 18:16
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Видеофакт.
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных Запорожцев продолжают наносить российским оккупантам большие потери под Угледаром (южный фронт в Донецкой области).
Об этом сообщил телеграм-канал «DeepState», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Что закончится раньше: боеприпасы у 72-й или личный состав у врага?».
Ролик состоит из кадров, снятых операторами беспилотных летательных аппаратов, корректирующих огонь украинской артиллерии и следящих за агрессором.