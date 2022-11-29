НАТО осудило режим Лукашенко за помощь России в войне против Украины 7 29.11.2022, 20:49

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Главы МИД стран-членов НАТО выпустили совместное заявление по итогам саммита в Бухаресте.

В заявлении говорится, что НАТО осуждает всех, в том числе Беларусь, кто активно помогает агрессивной войне России против Украины.

НАТО заявляет, что Россия несет полную ответственность за войну против Украины.

«Неприемлемые действия России, в том числе гибридные действия, энергетический шантаж и безрассудная ядерная риторика, подрывают основанный на правилах международный порядок. Мы солидарны с Польшей после инцидента 15 ноября, приведшего к трагической гибели людей в результате ракетных ударов России по Украине. Мы осуждаем жестокость России по отношению к гражданскому населению Украины, а также нарушения прав человека, такие как насильственная депортация, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Все лица, ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности», – говорится в заявлении.

НАТО заявляет, что продолжит оказывать Украине политическую и практическую поддержку до тех пор, пока это будет необходимо.

«Опираясь на оказанную до сих пор поддержку, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить свой народ и противостоять кампаниям дезинформации и лжи со стороны России. Союзники будут помогать Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры и защите своего народа от ракетных атак. Мы также по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать оборонный сектор, укрепить долгосрочную оперативную совместимость и сдержать будущую агрессию», – говорится в заявлении.

Главы МИД стран НАТО также отметили, что вступление Швеции и Финляндии в альянс сделает его сильнее, а евроатлантический регион – более безопасным.

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