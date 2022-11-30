Российские пропагандисты заявили об отравлении Макея 10 30.11.2022, 8:44

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Владимир Макей

Кремлевские политологи озвучили свою «версию».

Внезапная смерть лукашенковского министра иностранных дел Владимира Макея на фоне скупой информации официального Минска вызвала различные версии этого события.

Как писал сайт Charter97.org, Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко.

Один из кремлевских пропагандистов, политолог Сергей Марков косвенно подтвердил информацию о возможном отравлении Макея.

«Главная конспирологическая версия, что Макей был отравлен спецслужбами Польши во время недавнего визита Макея в Ватикан», — написал пропагандист.

Сайт Charter97.org отмечает, что Макей летал накануне смерти не в Ватикан, а в Ереван.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

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