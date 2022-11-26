Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко 10 26.11.2022, 18:04

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Четыре дня назад глава МИД летал на саммит ОДКБ в Ереван.

ГосСМИ сообщили о смерти главы лукашенковского МИД Владимира Макея. Пропагандисты назвали его смерть «скоропостижной».

Четыре дня назад Макей летал в Ереван, где принимал участие в саммите ОДКБ.

Отметим, что глава МИД умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).

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