Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко

Макей умер на фоне информации о готовящейся замене Лукашенко10
- 26.11.2022, 18:04
- 5,964
Четыре дня назад глава МИД летал на саммит ОДКБ в Ереван.
ГосСМИ сообщили о смерти главы лукашенковского МИД Владимира Макея. Пропагандисты назвали его смерть «скоропостижной».
Четыре дня назад Макей летал в Ереван, где принимал участие в саммите ОДКБ.
Отметим, что глава МИД умер на фоне появившейся информации, что Кремль готовится заменить Лукашенко. Об этом писали известный бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, а также американские аналитики из Института Роберта Лансинга (Robert Lansing Institute, RLI).