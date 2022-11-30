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США: Белорусский режим несет полную ответственность за здоровье политзаключенных

  • 30.11.2022, 14:15
США: Белорусский режим несет полную ответственность за здоровье политзаключенных
Мария Колесникова

Виновные будут привлечены к ответственности.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отреагировал на информацию о госпитализации политзаключенной Марии Колесниковой.

«Режим в Беларуси несет полную ответственность за здоровье и благополучие Марии Колесниковой и 1440 других политзаключенных. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщил Нед Прайс.

Напомним, политзаключенная Мария Колесникова была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Гомеля. По предварительной информации, у нее проблемы с желудком.

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