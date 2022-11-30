США: Белорусский режим несет полную ответственность за здоровье политзаключенных
- 30.11.2022, 14:15
Виновные будут привлечены к ответственности.
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс отреагировал на информацию о госпитализации политзаключенной Марии Колесниковой.
«Режим в Беларуси несет полную ответственность за здоровье и благополучие Марии Колесниковой и 1440 других политзаключенных. Виновные будут привлечены к ответственности», — сообщил Нед Прайс.
Напомним, политзаключенная Мария Колесникова была госпитализирована в реанимационное отделение больницы Гомеля. По предварительной информации, у нее проблемы с желудком.