Минфин предложил поднять ставку налога на прибыль в Беларуси до 20%2
- 30.11.2022, 17:59
Сейчас ставка составляет 18%.
Глава Минфина Юрий Селиверстов предложил поднять ставку налога на прибыль в Беларуси. Ставку поднимут до 20%.
Глава Минфина сказал, что в целом доволен тем, как поступают платежи. Однако для того, чтобы «дополнительно сконсолидироваться», было предложено поднять ставку налога на прибыль с 18% до 20%.
Он также напомнил о том, что соответствующие документы о единых правилах и принципах взимания налогов были заключены с Россией.
- Мы будем получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам, - обратил внимание министр финансов.
По его словам, это также добавит доходов примерно до 2 миллиардов рублей.