Минфин предложил поднять ставку налога на прибыль в Беларуси до 20% 2 30.11.2022, 17:59

Сейчас ставка составляет 18%.

Глава Минфина Юрий Селиверстов предложил поднять ставку налога на прибыль в Беларуси. Ставку поднимут до 20%.

Глава Минфина сказал, что в целом доволен тем, как поступают платежи. Однако для того, чтобы «дополнительно сконсолидироваться», было предложено поднять ставку налога на прибыль с 18% до 20%.

Он также напомнил о том, что соответствующие документы о единых правилах и принципах взимания налогов были заключены с Россией.

- Мы будем получать, как и российские нефтяные переработчики, обратный акциз по единым правилам, - обратил внимание министр финансов.

По его словам, это также добавит доходов примерно до 2 миллиардов рублей.

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