Украинские бойцы уничтожили несколько засад оккупантов на Луганщине 30.11.2022, 18:11

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Операторы БПЛА использовали специально модернизированные боеприпасы.

Аэроразведчики Нацгвардии и СБУ обнаружили и уничтожили несколько засад российских оккупантов на Луганщине.

Об этом сообщили в телеграм-канале Национальной гвардии.

Отмечается, что в результате работы украинских военных были ликвидированы и ранены несколько оккупантов, а также повреждена бронированная техника.

Для уничтожения российских позиций операторы БПЛА Нацгвардии Украины использовали специально модернизированные боеприпасы.

«Украинские защитники ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта, трое получили ранения различной степени тяжести. Также выведена из строя бронированная техника и боекомплект на танке. Гвардейцы нанесли удары по противнику, используя БПЛА, с помощью которого сбрасывались специально модернизированные боеприпасы», – говорится в сообщении.

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