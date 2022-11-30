Турция отправит Украине плавучие электростанции 30.11.2022, 19:33

Анкара готова развернуть плавучие электростанции «за три недели».

Турецкий судостроительный оператор Karpowership ведет переговоры о поставке Украине плавучих «электроходов» для снабжения электроэнергией, сообщила топ-менеджер компании изданию Nikkei.

«Мы обсуждаем с руководством Одесской области и украинской компанией „Укрэнерго“ размещение рядом с Одессой трех электростанций общей мощностью 300 мегаватт», — рассказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

По ее словам, сейчас стороны согласуют технические и коммерческие аспекты, а также вопросы безопасности. Харези не исключила, что реализация проекта потребует поддержки и посредничества ООН по аналогии с «зерновой сделкой».

После получения всех разрешений и утверждения договоренностей Karpowership готова развернуть плавучие электростанции «за три недели». При полной мощности они способны обеспечивать энергией до миллиона абонентов.

Проблемы с электроснабжением в Украине начались после серии российских ракетных атак по объектам критической инфраструктуры. Таким образом в Кремле хотят принудить Киев к переговорам и заставить его отказаться от освобождения оккупированных территорий.

Накануне в «Укрэнерго» заявили, что в результате «семи волн ракетных ударов», которые начались с 10 октября, в стране были повреждены все крупные гидро- и теплоэлектростанции. В результате без света, воды и тепла остаются целые регионы. По всей Украине введены аварийные отключения электроэнергии.

Karpowership является флагманской компанией турецкого холдинга Karadeniz Holding. Она имеет 36 плавучих электростанций, которые могут вырабатывать электроэнергию, используя дизель, мазут или природный газ. В основном эти ТЭС ориентированы на страны с недостаточно развитой инфраструктурой, а также на использование в чрезвычайных ситуациях после стихийных бедствий или аварий.

Станции Karpowership работают в Гамбии, Гане, Гвинее-Бисау, Ливане, Сьерра-Леоне, Судане, Замбии и на Кубе. Также компания ведет переговоры о размещении до восьми кораблей в четырех европейских странах зимой 2023 года.

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