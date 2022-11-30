Представители Полка Калиновского встретились с мэрами городов Волыни

Представители Полка Калиновского встретились с мэрами городов Волыни2
- 30.11.2022, 20:53
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Воины обсудили с мэрами отражение агрессии из Беларуси.
Представители Полка Калиновского, состоящего из белорусских добровольцев, провели встречи в Волынской области.
Как сообщили в полку, визави выступили председатель Волынского облсовета Григорйи Непопад и мэры Луцка, Ковеля, Нововолынска и Владимира-Волынского Игорь Полищук, Игорь Чайка, Борис Карпус, Игорь Полонко.
«Встречи проводились с целью налаживания сотрудничества с органами местного самоуправления Волыни и информирования о борьбе белорусов за независимость Украины. В ходе поездки обсуждался важный вопрос координации действий по защите региона в случае агрессии против Волыни с территории Беларуси», — сообщили в пресс-служба Полка.
Поездка была организована при поддержке народного депутата Украины Игоря Гузя.