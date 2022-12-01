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Белорус спас ребенку жизнь, оградив его от наезда авто

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  • 1.12.2022, 13:53
  • 6,938
Белорус спас ребенку жизнь, оградив его от наезда авто

Впечатляющий видеофакт.

По просторам белорусского интернета разошелся ролик, на котором мужчина буквально спас ребенку жизнь, оградив его от наезда мчавшегося автомобиля, пишет abw.by.

На видео видно, что с одной стороны на пешеходный переход выходит человек в оранжевом комбинезоне, а с другой – ребенок, судя по рюкзаку за плечами, школьник. В какой-то момент мужчина замечает мчащийся автомобиль, водитель которого не собирается тормозить перед пешеходным переходом. Он бежит к ребенку, хватает его на руки и благополучно разминается с мчащимся на высокой скорости авто.

К сожалению, автор видео, размещая его в Сети, не оставил никакого комментария к нему. Где это снято? Судя по пейзажам, все произошло в Беларуси. Была эта ситуация реально или ролик все же постановочный? Если ситуация реальная, то мужчина, без сомнения, герой.

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