Белорус спас ребенку жизнь, оградив его от наезда авто 11 1.12.2022, 13:53

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Впечатляющий видеофакт.

По просторам белорусского интернета разошелся ролик, на котором мужчина буквально спас ребенку жизнь, оградив его от наезда мчавшегося автомобиля, пишет abw.by.

На видео видно, что с одной стороны на пешеходный переход выходит человек в оранжевом комбинезоне, а с другой – ребенок, судя по рюкзаку за плечами, школьник. В какой-то момент мужчина замечает мчащийся автомобиль, водитель которого не собирается тормозить перед пешеходным переходом. Он бежит к ребенку, хватает его на руки и благополучно разминается с мчащимся на высокой скорости авто.

К сожалению, автор видео, размещая его в Сети, не оставил никакого комментария к нему. Где это снято? Судя по пейзажам, все произошло в Беларуси. Была эта ситуация реально или ролик все же постановочный? Если ситуация реальная, то мужчина, без сомнения, герой.

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