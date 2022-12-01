ВСУ окружают Кременную: потери россиян превысили 50% 2 1.12.2022, 17:38

9,044

Город может быть взят в «клещи» сразу с двух сторон.

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбуке» пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Потери российских военных в районе Кременной уже превышают 50%, а значительная часть подразделений утратила боеспособность.

«Дело в том, что не успели эти подразделения насытить частично мобилизованными, за счет чего и проводились последний месяц вышеупомянутые рефлексии, как веселье закончились – оные группы смертников вполне предсказуемо утратили боеспособность. Потери превышают 50% и удержание позиций в районе Кременной становится весьма затруднительной задачей для РОВ. Если командование не загонит новую партию «чмобиков», то в ближайшее время серая зона в этой локации ощутимо разрастется», - подчеркнул.

Более того, ситуация для российской армии в Кременной настолько тяжелая, что город может быть окружен сразу с двух сторон, что вынудить Москву принять решение об отступлении дальше на восток.

«Причем разрастется как с южной, так северной полусферы, тем самым, планомерно и неспешно подводя Кременную, в коротко-срочной перспективе, под патронат МАГАТЭ. Ну, вы поняли», - отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».