ВСУ окружают Кременную: потери россиян превысили 50%2
- 1.12.2022, 17:38
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Город может быть взят в «клещи» сразу с двух сторон.
Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбуке» пишет военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Потери российских военных в районе Кременной уже превышают 50%, а значительная часть подразделений утратила боеспособность.
«Дело в том, что не успели эти подразделения насытить частично мобилизованными, за счет чего и проводились последний месяц вышеупомянутые рефлексии, как веселье закончились – оные группы смертников вполне предсказуемо утратили боеспособность. Потери превышают 50% и удержание позиций в районе Кременной становится весьма затруднительной задачей для РОВ. Если командование не загонит новую партию «чмобиков», то в ближайшее время серая зона в этой локации ощутимо разрастется», - подчеркнул.
Более того, ситуация для российской армии в Кременной настолько тяжелая, что город может быть окружен сразу с двух сторон, что вынудить Москву принять решение об отступлении дальше на восток.
«Причем разрастется как с южной, так северной полусферы, тем самым, планомерно и неспешно подводя Кременную, в коротко-срочной перспективе, под патронат МАГАТЭ. Ну, вы поняли», - отметил он.