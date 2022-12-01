Белорусы о сети, заменившей «МакДональдс»: Больше точно не пойду 6 1.12.2022, 19:57

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Некоторые минчане уже попробовали меню сети.

Несколько дней рестораны «МакДонсльдс» работают в стране под «пустым брендом»: без названий, логотипов и с новым меню. Пока владелец франшизы компания «КСБ Витори Рестораны» определяется с новым фирменным стилем, «Зеркало» попросило белорусов, которые успели посетить формально новые «Маки», что в них изменилось и остался ли тот самый вкус.

«Будто зашла в какую-то очень дешевую сеть быстрого питания»

Первое, на что обратило внимание большинство минчан в своих сообщениях, — это количество посетителей. По словам наших читателей, в ресторанах гостей стало намного меньше. Из заметных внешне изменений — новая упаковка. Ушли привычные коробки для бургеров и картошки, стаканчики подают просто белыми — «без опознавательных знаков», заметил Алексей, а фирменную этикетку соусов, по его словам, просто заклеили.

— Мы были в «Маке» на проспекте Дзержинского. Заказали самый большой бургер, который у них там есть (вероятно, речь о новой позиции «Биг Бургер». — Прим. ред.), картошку фри, по-деревенски, чизбургер, молочный коктейль и что-то вроде «МакФлури», но теперь же называется по-другому, — говорит мужчина. — Ну и соусы. Они, кстати, стоят по 30 копеек. Я еще удивился, что дешево так. На упаковке было написано Heinz — мы эту наклейку сняли, а под ней — большая желтая буквочка М!

Владислава в среду вечером заходила в ресторан на Октябрьской. Персонал, заметила она, был в черных поло, без привычных бейджей с логотипом.

— С упаковок убрали все логотипы и любые упоминания предыдущей сети. Остался более-менее лаконичный дизайн и шрифты, — описала девушка — Это выглядит неполноценно, как-то пусто и совсем не привлекают внимание. Будто зашла в какую-то очень дешевую сеть быстрого питания.

«Такое съесть еще раз не захочется точно»

Мы попросили минчан рассказать о главном — поменялся ли вкус у любимой многими «маковской» еды. Тут, кажется, мнения разделились, но большинство наших собеседников «кухней» остались недовольны.

— Бургер — один в один, как «Биг Тейсти», который я брал раньше, — ответил Алексей. — Даже соус один и тот же. С чизбургером то же самое. Картошка — она и есть картошка, тоже ничего не изменилось. Честно сказать? В целом все, как и было, за исключением коктейля и мороженого. У шоколадного коктейля, который я пробовал в «МакДональдсе», был немножко другой вкус, чем сейчас. А у «Мак Флури» — какая-то посыпка из крошенного печенья. Дочка сказала, что по вкусу, вроде, ничего.

Больше всего изменения расстроили минчанку Анну, которая недавно заезжала в бывший «МакДрайв» на Веснянке.

— Если попробовав двойной чизбургер, я особых изменений не заметила, то мороженое и куриные наггетсы разочаровали. То, что пришло на смену вкуснейшего и любимейшего «Мак Флури», где много вкусной карамели и шоколадной крошки, даже не хотелось доедать — обычная крошка из шоколадного печенья и немного шоколадного топпинга. Такой большой контраст — совсем не тот вкус. Мы попробовали пару ложек и все.

Еще одна минчанка, Любовь, рассказала, что в понедельник заезжала за кофе и тройным чизбургером в ресторан на Грушевке. А сегодня на Чижовке взяла попробовать несколько других позиций из нового меню.

— Картошка — вроде бы, такая же, возможно, из старых запасов. А в бургере другая булочка, очень кислый огурец и (может, так на его фоне показалось) очень сладкий кетчуп. Тут расстроилась — это была моя, наверное, любимая позиция. Я постоянно за рулем, времени мало, и чизбургер и кофе брала каждый день, а иногда и пару раз заезжала. Еще я заказала двойной «Филе-о-Фиш» — кажется, рыбные бургеры еще делают из старых запасов: кусочки филе, вроде бы, те же, только сыр более желтый и соуса поменьше. Но лично мне его и раньше было многовато: часть вываливалась из этой конструкции. А сейчас — в самый раз. Яблочный пирожок тоже вполне себе хороший, не сильно сладкий. Только само тесто будто не до конца прожарили: внутренняя стенка прилипает к зубам — описала девушка.

Владислава заказывала куриные наггетсы, и их качеством осталась довольна.

— За 18 штук я отдала 15 рублей. Очень дорого, но очень хотелось: вкус именно маковских наггетсов неповторим, хотелось именно их, — говорит девушка, почему не выбрала другую популярную сеть фастфуда. — Вкус, как по мне, такой же, как и был. Количество соблюдено, все дожарены и выглядят аккуратно.

А вот Анне с этой же позицией, приготовленной на Веснянке, не повезло.

— Я часто брала наггетсы в «Маке», они всегда вкусные, сочные и нежные. А тут были дубовые — очень жесткая панировка, надо было конкретно раскусывать, чтобы добраться до курицы. Хотя и ели мы их горячими, сразу после покупки. Не хочу никого оклеветать — просто делюсь своими вкусовыми впечатлениями.

Алеся с детьми на днях в точке на Логойском тракте покупала снек-боксы и рассказывает, что больше в новый «МакДональдс» не пойдет:

— Еда по вкусу — отвратительная. Мы часто эти боксы берем. Крылья там как были с каким-то странным запахом, так и остались. А картошка в этот раз лежала мельче, чем та картошечка, что была раньше, и вкус другой. Знаете, такой, как дома сама делаешь. Видимо, заменили сорт. В бургере огурец такой же, а вот котлета не та, ну и лука не жалеют. Мы и ту еду не особо жаловали, но чувствуется разница. Знаете, бывало, слюнки текут — так хочется съесть какой-нибудь чизбургер, и вот могу сказать, что такое съесть еще раз не захочется точно. Ну и дети сказали, что им все не то. В шоколадном коктейле как будто просто дешевое какао, еще и неравномерно перемешанное. Для нас «МакДональдс» закончился.

В тот же ресторан ходил и Никита. Мужчина пока попробовал только двойной чизбургер.

— Могу вам сказать так: чем-то похоже, чем-то нет. Но что-то с этим бургером было не так, если честно — вкус другой, еще и живот после этого скрутило. Хотя, может, про вкусовые отличия это я так себе придумал. Ну и позиций в меню стало меньше — того же «Хэппи Мила» для детей нет. Вообще, я поехал туда ради интереса и больше не хочу. Ходить не буду принципиально — а была бы «Вкусно и точка», вообще бы не пошел.

Анна тоже говорит, что посещать рестораны сети, у которой еще даже нет названия, в будущем планирует редко.

— Конечно, мы расстроены уходом «МакДональдса», с этим связаны детские воспоминания. Сейчас непривычно. Ушла эпоха, и больше идти в эти рестораны не хочется. Будем ходить в другие сети фастфуда.

У Любови сложилось неоднозначное, но не такое резкое мнение.

— Наверное, они пока еще не начали делать что-то «свое и классное», и пока это выглядит довольно криво. Как и большинство людей, я расстроена уходом «МакДональдса». Это был такой известный всем бренд, и, если голодна и надо быстро перекусить, всегда знала, что можно зайти в любой «Мак» и ты там не отравишься. Сейчас я пока не понимаю, что стоит заказывать, а что нет. Надо пробовать и сравнивать, везде ли будет одинаковый вкус. Если какие-то позиции мне понравятся и не будут изменяться, может, я и буду еще заезжать в то, что раньше было «МакДрайвом». Вот за пирожком и кофе я, пожалуй, еще точно заеду.

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