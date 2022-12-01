Ольга Бритикова вышла на свободу 1.12.2022, 21:07

Ольга Бритикова

Председателя независимого профсоюза «Нафтан» задержали 1 ноября.

Ольга Бритикова вышла на свободу. Председателя независимого профсоюза «Нафтан» задержали 1 ноября. Затем ей дважды назначали по 15 суток ареста. Сегодня она вышла на свободу, пишет «Вясна».

За решеткой Ольга объявляла голодовку — причиной стало нарушение ее прав, а также отказ сотрудников изолятора передавать ей передачи от родственников.

За неполный 2022 год Бритикова провела за решеткой 105 суток — из них весной 75 суток подряд.

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