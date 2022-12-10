закрыть
10 декабря 2022, суббота, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выяснили, почему человек может полнеть после диеты

  • 10.12.2022, 11:53
  • 1,566
Ученые выяснили, почему человек может полнеть после диеты

И рассказали, как этого избежать.

Ученые из Шанхайского института питания и здоровья Китайской академии наук провели исследование и рассказали, как бороться с определенными кишечными микробами, связанными со скоплением жира после периода ограничений в рационе.

Об этом сообщает Nature Metabolism.

Эксперты установили, с чем может быть связано то, что после диеты человек может вновь с легкостью набирать вес. Оказалось, что за этот процесс ответственны определенные кишечные бактерии ‒ лактобациллы и их метаболиты. Они способствуют повышению всасывания липидов в кишечнике, вследствие чего жир быстро накапливается.

Эксперименты провели на мышах. Грызуны были распределены на группы, каждую из которых кормили в соответствии с той или иной диетой. Всего было разработано 10 типов таких систем, и после диеты все мыши сбросили вес.

После этого ученые кормили животных в обычном режиме, и те опять начали набирать вес, порой быстро и чрезмерно. Среди основных причин этого сообщается о повышенной абсорбции липидов в кишечнике, усиленном анаболизме (синтез сложных веществ из простых) липидов в так называемой белой жировой ткани и снижении общего окисления липидов.

Для подобного изучения этих процессов различные группы испытуемых перевели на рационы, где было повышенное, пониженное и нормальное содержание белка. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка предотвращает быстрое накопление жировой ткани и поддерживает потерю веса.

Результаты исследования показали, что придерживание постдиетического рациона с нормальным содержанием белка резко увеличивает число лактобацилл (Lactobacillus) на около 50%. В случае же высокобелкового питания рост таких микроорганизмов сдерживался.

По мнению ученых, решить проблему набора веса после диета можно с помощью белкового питания в постдиетический период и использование пенициллина, потому что Lactobacillus очень чувствительны к последнему.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников