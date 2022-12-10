«Вырыли себе могилы и их расстреляли»: рассказ пленного «вагнеровца» по кличке «Гойда» 2 10.12.2022, 12:20

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Оккупанта из тюрьмы завербовал лично Евгений Пригожин.

Российский террорист Вячеслав Измайлов с позывным «Гойда», который пришел воевать против Украины в рядах частной военной компании «Вагнер», заявил, что его из тюрьмы завербовал Евгений Пригожин. При этом оккупант признался, что в так называемом «контракте» денег ему не обещали, вместо этого дали возможность «кровью искупить вину перед родиной».

Также захватчик пожаловался, что Пригожин его обманул и вместо второй линии обороны после «легкого курса обучения» бросил сразу в бой. Интервью с оккупантом опубликовано на YouTube-канале Donbas Frontliner.

Оккупант рассказал, что в первый же день нахождения в Украине его отправили на штурм. При этом он отметил, что в живых среди наемников ЧВК «Вагнер» остается мало.

Террорист добавил, что командование бросило его подразделение под Лисичанск, однако, где именно он был – не знает. Тех же захватчиков кто отказывался идти в бой, расстреливали.

«До меня шла группа, там два человека было, которые просто испугались, работала артиллерия. И вот этих вот двоих потом…они копали себе могилу, их просто расстреляли и закопали», – заявил оккупант.

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