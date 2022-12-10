Пономарев: «Генерал мороз» точно на стороне Украины 10.12.2022, 18:12

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Зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений.

Российская армия может потерпеть новые тяжелые поражения уже в январе-феврале, считает получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы России бизнесмен Илья Пономарев. Такое мнение он выразил в интервью «Гордону».

- Скорее всего, зимой российскую армию ожидает еще несколько болезненных поражений. Может быть, не такого масштаба, как Херсон, а может быть, и такого масштаба, как Херсон, – предположил Пономарев.

Он напомнил, что по словам советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, весной Крым уже будет под контролем Украины. Политик отметил, что это должно отражать «какие-то устремления, мысли и раздумья, которые есть в руководстве страны».

- Может быть, это сознательная дезинформация для того, чтобы отвлечь от другого участка фронта, – но это тоже означает, что на каком-то другом участке фронта к этому моменту будут происходить какие-то события. И «генерал мороз» тут точно на стороне Украины, а не на стороне России. И это может привести к достаточно тяжелым поражениям [российской армии] уже в январе-феврале, – заявил Пономарев.

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