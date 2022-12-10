Что почем на Комаровке в эти выходные? 2 10.12.2022, 21:15

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За килограмм черешни просят $79.

«Минск-Новости» отправились на Комаровку посмотреть, что по чем продают сейчас на главном рынке Минска. На прилавках сейчас мандарины, апельсины и хурма. Их сезон — в самом разгаре. К удивлению, есть и летние ягоды. Правда, ценник на них кусается.

Мандарины и хурму на Комаровке можно найти по 4 рубля за кило, в среднем. Цены на апельсины и лимоны стартуют от 4,5 рублей.

Авокадо стоит, в среднем, по 5 рублей за штуку, плоды поменьше можно взять за 2,5 рубля. Авокадо продают в среднем по пять рублей, плоды поменьше по 2,5 рубля. Гранаты стоят, в среднем, 4,5 рубля за килограмм, айва столько же. Килограмм ананасов продают по 13 рублей, манго можно найти за 25 рублей, драгон фрут — 5 рублей за штуку.

Есть на Комаровке в продаже и летние ягоды. Клубника стоит в среднем по 45 рублей за кило, 200 г малины можно купить за 25 рублей, а килограмм черешни — за 200. Крупные ягоды голубики — за 45 рублей.

Белорусские яблоки продают по 2 рубля, виноград — за 3,5, грушу «конференцию» — от 3 рублей.

Цены на свежие овощи кусаются: огурцы можно купить, в среднем, по 8 рублей за кило, обычные томаты — от 3 рублей, «черный принц» отдадут за 6 рублей, а черри — за 10 рублей. Болгарский перец можно найти и за 2 рубля за килограмм, но средняя цена — 5 рублей. Редис продают по цене около 5 рублей, кабачок — от 6.

Зелень можно купить по следующим ценам: пучок укропа и петрушки стоит 1,2 рубля, зеленого лука — 1,5 рубля, шпинат, кинза и щавель — по 2 рубля, рукколы — 3. Пучок мяты отдают за 4,5 рубля, розмарин, тимьян и тархун стоят от 7 рублей за пучок, базилик — 7,5 рубля. Салат «Айсберг» отдают по 80 копеек за 100 грамм.

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