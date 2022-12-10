«Из всего батальона в 500 человек живыми остались только 30»
- 10.12.2022, 22:07
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Оккупант понял, что российская пропаганда лжет, увидев потери армии РФ своими глазами.
Российский оккупант, который едва уцелел и был возвращен из госпиталя на фронт, позвонил товарищу, чтобы сообщить «эксклюзив». Мобилизованный объяснил, что пропаганда на федеральных каналах нагло врет, ситуация в боях имеет прямо противоположную ситуацию от той, как ее освещают условные «скабеевы» и «киселевы».
Перехват телефонного разговора опубликовал «Обозреватель». Редакции запись передала украинская хакерская организация «Фронтовые разговоры оккупантов».
Вояка, отправленный на войну в рамках мобилизации, лично убедился в том, что пропагандисты сильно преуменьшают число потерь армии России. Из всего батальона в 500 человек, после контрнаступления ВСУ, живыми остались только 30 захватчиков.
- Да ты что, он там говорит, три месяца над ушами пули свистят, блин, как бешеные. Сам говорит кое-как – хорошо хоть с обломком – отмазался. Там из минометов они долбят и все! Это шляпа – то, что по телевизору показывают, б**дь", – увлеченно пересказывает события оккупант.
Осторожно, нецензурная лексика.
#BolivarPorSiempre#NoAlDolarCriminal— Carlos R. Infante (@rejoysabana) December 10, 2022
Los serbios del norte de Kosovo y Metojia comenzaron a construir barricadas.
Esto sucedió después de que un serbio, el ex policía Dejan Pantič, fuera arrestado en el puesto de control de Jarinje. Se sospecha que atacó a policías de Kosovo pic.twitter.com/Sk81ZyF35A