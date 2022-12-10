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«Из всего батальона в 500 человек живыми остались только 30»

  • 10.12.2022, 22:07
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«Из всего батальона в 500 человек живыми остались только 30»

Оккупант понял, что российская пропаганда лжет, увидев потери армии РФ своими глазами.

Российский оккупант, который едва уцелел и был возвращен из госпиталя на фронт, позвонил товарищу, чтобы сообщить «эксклюзив». Мобилизованный объяснил, что пропаганда на федеральных каналах нагло врет, ситуация в боях имеет прямо противоположную ситуацию от той, как ее освещают условные «скабеевы» и «киселевы».

Перехват телефонного разговора опубликовал «Обозреватель». Редакции запись передала украинская хакерская организация «Фронтовые разговоры оккупантов».

Вояка, отправленный на войну в рамках мобилизации, лично убедился в том, что пропагандисты сильно преуменьшают число потерь армии России. Из всего батальона в 500 человек, после контрнаступления ВСУ, живыми остались только 30 захватчиков.

- Да ты что, он там говорит, три месяца над ушами пули свистят, блин, как бешеные. Сам говорит кое-как – хорошо хоть с обломком – отмазался. Там из минометов они долбят и все! Это шляпа – то, что по телевизору показывают, б**дь", – увлеченно пересказывает события оккупант.

Осторожно, нецензурная лексика.

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