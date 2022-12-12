Врачи выяснили, какая диета может улучшить здоровье пенсионеров 1 12.12.2022, 16:08

Результаты исследования.

Ученые из университета южной Австралии выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты связано с физическим и когнитивным здоровьем у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Public Health.

В период с февраля по май 2022 года жители Австралии в возрасте 60 лет и старше, не страдающие от снижения когнитивных функций или деменции, были приглашены для участия в опросах. Для оценки их здоровья и качества жизни использовалась анкета из 75 пунктов. Онлайн-анкету заполнили 303 участника.

Высокое потребление овощей (две и более чашек в день) и низкое потребление сахаросодержащих напитков (< 250 мл в день) было связано с более высокими когнитивными и функциональными способностями.

Соблюдение средиземноморской диеты уменьшало риски когнитивных нарушений (независимо от пола, возраста или веса), а также было связано с более высокой функциональной самостоятельностью (способностью совершать покупки, готовить, убирать и передвигаться). Но при учете наличия у человека диабета, нарушений сна, низкой физической активности и курения связь становилась менее выраженной, что указывает на важность ведения общего здорового образа жизни.

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