«Когда получил первую зарплату, был в шоке, что можно столько заработать» 2.12.2022, 13:13

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Белорусы рабочих профессий рассказали о своей жизни в Польше.

Журналисты «Салідарнасці» пообщались с белорусами рабочих профессий, которые работают в Польше.

«Когда получил первую зарплату, был в шоке, что можно столько получать»

Валентин (имя изменено по просьбе героя) переехал в Польшу в конце 2017 года. С тех пор мужчина поменял уже четыре рабочих места. Сейчас он работает монтером на заводе в Щецине.

Собеседник «Салiдарнасцi» вспоминает, что побудило его на переезд несколько лет назад.

— По образованию я учитель математики: после бакалавриата окончил магистратуру, работал год в школе, потом еще год младшим научным сотрудником в университете. Но из-за низких заработков был вынужден оставить работу в учреждениях образования.

В 2005 году Валентин открыл ИП в Беларуси и занимался репетиторством. По его словам, сначала зарабатывал вовсе неплохо, а потом стукнул кризис, девальвация, и заработок сильно уменьшился.

— Старался держаться на плаву, брался за любую работу. В 2013-м закрыл ИП, устроился работать в ЖЭС сантехником, затем киповцем. Параллельно с этим занимался репетиторством, но уже в черную. Тогда получал две зарплаты, и жил, в общем-то, неплохо.

В какой-то момент все стало идти по наклонной. В ЖЭСе перестали давать премию, клиенты по репетиторству звонили реже. Я заметил, что люди стали экономить, в том числе на образовании детей. Ради экономии мне пришлось отказаться от спортивного зала, отключить холодильник на зиму и хранить продукты на балконе, потом отказался и от стиральной машины. Все стало настолько плохо в финансовом плане, что понял: надо что-то искать.

В 2017 году Валентин стал задумываться о переезде в Польшу. Он вспоминает, что не хватался за первые попавшиеся объявления, чтобы не попасться на уловки мошенников.

— В какой-то момент мне позвонила девушка-рекрутер, предложила конкретный город и предприятие. На переезд я одолжил денег, приехал на завод по производству сельхозтехники. Куратор представил меня как оператора станков ЧПУ, но у меня не было опыта работы на этом станке. В общем, оператором меня не взяли, но через время предложили устроиться монтером, и я согласился, так как выбора не было: я уже влез в долги, нужно было браться за любую работу.

Мне сказали: «Нам математики не нужны, нам нужны рабочие руки». Довольно быстро я влился в коллектив, и работа мне понравилась: научился делать простые и сложные агрегаты, со временем мне давали учеников.

Когда получил первую зарплату, был в шоке, что можно столько получать, особенно на фоне моей последней зарплаты в Беларуси, и первой в Польше. Сначала я довольно сильно экономил, так как нужно было раздать долги. А потом с зарплаты я смог уже откладывать по 200-300 долларов: платил алименты, что-то отдавал маме.

Через полтора года, уже имея опыт работы, я перебрался на другой завод, где делали крупную сельхозтехнику, в частности, комбайны. Но потом наступил коронавирус, производство упало и руководство приняло решение уволить всех, кто работал через агентство. Сделали это все одним днем.

Кроме работы монтером мне уже ничего не светило в Польше. Я хотел заниматься наукой, отправлял резюме, в министерстве образования советовали обращаться напрямую в университеты, что занимало очень много времени, а жить ведь на что-то надо было.

Затем Валентин работал еще на двух заводах: сначала там, где производят электровозы, затем, где делали моторные лодки и яхты. Но там мужчина долго не задерживался: по его словам, на этих предприятиях приходилось сталкиваться с буллингом со стороны руководства, хотя в целом рабочий коллектив был хороший.

— Сейчас устроился монтером на завод в Щецине, работа связана с металлоконструкциями. В зависимости от месяца и выработки зарплата составляет где-то 3700-4200 злотых (2065-2345 белорусских рублей). Этих денег хватает на аренду комнаты стоимостью 900 злотых (около 500 бел. руб.), примерно столько же уходит на еду.

Также раз в месяц я стараюсь ездить в какой-нибудь польский город: смотрю на достопримечательности, хожу в музеи. Все остальные деньги откладываю. У меня есть четыре конверта с названиями: квартира, заначка, отпуск, заначка номер два.

Собеседник «Салiдарнасцi» обращает внимание, что за время пребывания в Польше заметил: большая часть экономики страны находится в частных руках, заводы — не исключение.

— За период, пока я тут живу и работаю, единственный государственный завод (99,8% акций принадлежит государству), который государство спасло от банкротства — это завод по производству локомотивов, где я работал. Это было в 2017 году. И спасли его достаточно успешно.

Так как я работал на заводах, связанных с сельхозтехникой, входящих в большой мировой холдинг, отметил: если один завод плохо себя чувствует, его могут поддержать из общей кассы. Если завод показывает минуса, то его отправляют на реструктуризацию, а также исследуют ниши рынка, где можно продать продукцию с достаточной прибылью. Но бывает и так, что если завод не прибыльный, то его работников просто увольняют.

Крупные заводы, которые приходят в Польшу — частные, и там есть иностранный капитал. К тому же есть дешевая рабочая сила в виде иностранцев. До 2004 года, пока Польша не вступила в ЕС, поляки могли работать на общих основаниях дома, а потом начали потихоньку переезжать в другие страны. Чтобы заводы остались в Польше, нужно было отрыть рынок труда для иностранцев, что и было сделано. Дефицит рабочих кадров почти пропал.

Предприятия остались на своих местах и стали выпускать продукцию за счет низкой, по европейским меркам, зарплаты. Они начали делать конкурентно-способную продукцию, которая начала котироваться и продаваться на рынках. А иностранные рабочие получали достаточно высокие зарплаты, по сравнению с зарплатами у себя на родине, которых хватало не только на себя, но и чтобы отправлять родственникам.

Валентин рассказывает, что на всех четырех заводах, где он уже успел поработать, работали иностранцы. Где-то это была треть рабочих, где-то — половина.

— В основном, переезжали украинцы. Но в последние полтора года активно стали устраиваться на работу и белорусы. У всех истории похожие с моей: цены в Беларуси дорожают, деньги дешевеют. Хватает только на еду и простые бытовые вещи.

Сегодня на некоторых предприятиях уже настолько все подстроено под иностранного рабочего, что на полочках разложены какие-то детали, описание которых дублируется на украинском языке. На родном языке соискателя могут проходить и собеседования. Вот что значит настроены на большинство иностранных рабочих.

«Здесь, даже если ты молодой подсобник, будет обращение «пан»

Алексей (имя изменено по просьбе героя) уехал из Минска полтора года назад по политическим причинам. Там мужчина занимался ремонтами квартир, а в Польше устроился на стройку.

— У меня есть карта поляка, которая позволила решать многие вопросы намного легче, чем обычному эмигранту. Здесь я занимаюсь укладкой плитки, какое-то время работал по договору найма, что было не очень выгодно работодателю. А потом открыл ИП, и начальнику стало очень выгодно меня нанимать: с той суммы, которую он мне официально переводит, он не платит НДС.

Моя зарплата в среднем составляет пять-шесть тысяч злотых (2800-3350 бел. руб.) чистыми на руки. В ИП это считается не сильно много. Но для гастарбайтеров из Беларуси, например, это достаточно высокая зарплата, потому что чтобы столько получать, необходимо будет работать больше, чем я: например, по 10 часов в день или шесть дней в неделю.

Алексей отмечает, что в месяц на жизнь у него уходит около двух тысяч злотых (1115 бел.руб.).

— Я не покупаю дорогих продуктов и не ем часто красную рыбу, снимаю комнату. От трех до четырех тысяч злотых у меня остается свободными, если больше ничего не покупать или не тратиться на развлечения. С большего, я откладываю и готовлюсь к переезду семьи: у меня жена, двое детей, поэтому на первое время деньги будут очень кстати.

В Беларуси я получал меньше, чем здесь. В какой-то момент у меня цепочка сарафанного радио прервалась. По моим ощущениям, платежеспособных клиентов в Беларуси становилось все меньше.

Если сравнивать работу на стройке в Польше и Беларуси, то, по словам собеседника «Салiдарнасцi», в Польше «меньше раздолбайства».

— Алкоголь на стройке — общая проблема Беларуси и Польши. Но мне кажется, здесь все-таки меньше этого, люди не напиваются вдрызг, что приходилось наблюдать на большой стройке в Беларуси.

К тому же, наверное, тут больше контроля за качеством выполняемых работ. Если в Беларуси часто могут сказать: «Ну ладно, сойдет», то здесь говорят переделывать, если что-то не так.

В остальном стройка — она везде стройка: холодно, грязно, много людей. Правда, в Беларуси в основном к любому работнику обращаются на ты, здесь, даже если ты молодой подсобник, будет обращение «пан». Хотя, наверное, это вопрос не стройки, а здесь в целом так устроено.

Алексей рассказывает, что простои на стройке случаются, но не часто. Например, бывает, когда на тот же этаж, где работает одна бригада, приезжает другая делать свой вид работы. В таком случае у рабочих может быть выходной день.

— Один раз было, что неделю не могли подвести материал. В общем, такие простои обычно случаются по каким-том техническим причинам, а так работа есть всегда.

Мужчина признается, что в будущем хотел бы получать больше:

— Пока что весь мой инструмент в Минске, здесь его некуда поставить. Когда переедет семья, перевезется инструмент, буду пытаться выходить на самостоятельный заработок. Тут ремонты востребованы: у людей есть деньги, они хотят делать ремонты, которые неплохо оплачиваются.

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