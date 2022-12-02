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Украина ввела санкции против целого ряда церковников Московского патриархата

  • 2.12.2022, 17:13
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Украина ввела санкции против целого ряда церковников Московского патриархата

Также в «черный список» попал бывший нардеп.

СНБО Украины ввел санкции против священнослужителей Украинской православной церкви (Московского патриархата), в частности, против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего депутата Вадима Новинского, связанного с РПЦ. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на источники.

Под санкции попали представители УПЦ МП, преимущественно с временно оккупированных территорий Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России.

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