Житель Столина получил повестку и бежал из страны 3 2.12.2022, 19:53

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Полтора года он успешно скрывался.

В Столине огласили приговор 27-летнему жителю города, который обвинялся в уклонении от мероприятий по призыву на воинскую службу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Молодой человек в мае 2020-го в года получил повестку с требованием явиться в военный комиссариат для прохождения мероприятий по призыву на срочную военную службу, службу в резерв.

Однако по указанному адресу так и не явился. В декабре 2020 года его объявили в розыск.

Нашли его в июне 2022-го года в России. Там его задержали полицейские и передали белорусской стороне.

Суд признал молодого человека виновным и назначил три месяца ареста. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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