Минздрав предупредил белорусов о росте заболеваемости менингитом 20.12.2022, 16:11

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Кто находится в группе риска?

В Министерстве здравоохранения предупредили белорусов о менингококковой инфекции и заявили о росте заболеваемости в соседних странах.

Специалистам напомнили об актуальности выявления данного заболевания, особенно в тот период, когда довольно высокая активность гриппа и других респираторных инфекций.

По информации Минздрава, в группе риска находятся дети от 4 до 24 месяцев, подростки и взрослые от 12 до 23 лет и пожилые люди. Подчеркивается, что менингококковая инфекция может появиться в любом возрасте.

- Генерализованные формы менингококковой инфекции отличаются быстротой нарастания клинических проявлений и осложнений, а также высокой летальностью.

Сообщается, что различаются две основные клинические формы заболевания: менингит (воспаление мозговых оболочек) и менингококцемию (менингококковый сепсис). Они могут протекать как отдельно друг от друга, так и комбинированно.

В Минздраве обратили внимание на то, что менингит у взрослых проявляется следующими симптомами: повышение температуры, сильная головная боль без признаков облегчения.

В то же время у детей данное заболевание проявляется в виде повышенной температуры, расстройства сознания, рвоты, сопорозного состояния.

В ведомстве также назвали симптомы менингококцемии: воспалительные изменения в анализе кровы, проявление сыпи, которое приобретает геморрагический характер, температура.

И пояснили, как должны действовать врачи. При высокой температуре (выше 39,5 градусов), возникшей без причины, врач должен предложить пациенту госпитализацию, а также провести анализ крови для того, чтобы решить вопрос необходимости дальнейшего стационарного наблюдения.

В министерстве напомнили о том, что в Беларуси была зарегистрирована вакцина от менингококковой инфекции.

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