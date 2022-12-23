Twitter запустил счетчик просмотров постов 1 23.12.2022, 20:01

Но он появился не у всех твитов.

Социальная сеть Twitter запустила счетчик просмотров, который показывает, сколько раз твит просматривали пользователи. Нововведение уже запущено для Android и iOS, а также появилось у некоторых пользователей десктопной версии, сообщает The Verge.

Вместе с тем, в Twitter отметили, что не у всех твитов появятся такие счетчики. Они не будут доступны для постов от разработчиков соцсети, Twitter Circle, а также «старых» твитов, для которых отсутствуют данные.

Что касается принципа подсчета просмотров, похоже, засчитывается каждый раз, когда твит показывается на чьем-то экране, даже если это экран его автора.

«Каждый раз, когда кто-то видит ваш твит, это считается просмотром, независимо от того, где он его видит (например, домашняя страница, поиск, профили, твиты, встроенные в статьи и т. д.) и от того, подписаны ли они на вас. Даже просмотр автором собственного твита считается просмотром», - говорится в сообщении Twitter.

Там также добавили, что если вы сначала просмотрите твит на десктопной версии, а затем – в мобильной, это будет считаться двумя просмотрами.

Новый владелец соцсети Илон Маск намекнул на появление этой функции еще 1 декабря. Он заявил, что хочет сделать посты в Twitter похожими на видео, у которых есть счетчик просмотров.

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