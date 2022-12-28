Эпидемиолог назвала критические осложнения свиного гриппа, который пришел и в Беларусь 2 28.12.2022, 12:43

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Свиной грипп опасен своими серьезными осложнениями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о критических осложнениях свиного гриппа А (H1N1).

В частности, Попова сообщила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения на организм и напомнила о высокой заразности вируса гриппа.

- Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный, - сообщила Попов.

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала гражданам поберечь себя, чтобы не заразиться, а при ухудшении здоровья - сразу обращаться к врачу. Резюмируя Попова заявила, что российские вакцины против гриппа работают, так как по данным статистики свыше 98% заразившихся не были привиты.

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