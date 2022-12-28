закрыть
28 декабря 2022, среда, 13:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эпидемиолог назвала критические осложнения свиного гриппа, который пришел и в Беларусь

2
  • 28.12.2022, 12:43
  • 4,124
Эпидемиолог назвала критические осложнения свиного гриппа, который пришел и в Беларусь

Свиной грипп опасен своими серьезными осложнениями.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о критических осложнениях свиного гриппа А (H1N1).

В частности, Попова сообщила, что свиной грипп дает очень серьезные осложнения на организм и напомнила о высокой заразности вируса гриппа.

- Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться, и давать очень серьезные состояния, ну и, конечно, он очень заразный, - сообщила Попов.

При этом глава Роспотребнадзора порекомендовала гражданам поберечь себя, чтобы не заразиться, а при ухудшении здоровья - сразу обращаться к врачу. Резюмируя Попова заявила, что российские вакцины против гриппа работают, так как по данным статистики свыше 98% заразившихся не были привиты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наемники уходят в подворотню
Наемники уходят в подворотню Владимир Халип
На белорусских предприятиях царит хаос
На белорусских предприятиях царит хаос Артем Черников
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі
Свабоду не здабудзеш заклінаннямі Андрэй Саннікаў
Операция по принуждению к «спецоперации»
Операция по принуждению к «спецоперации» Ирина Халип