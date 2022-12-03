В Украине конфисковали белорусские топливные цистерны 3.12.2022, 3:11

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Речь идет о 22 цистернах с дизельным топливом.

В феврале 2022 года белорусские вагоны с топливом были оставлены на пути следования российских войск в Черниговской области. Теперь эти вагоны перейдут в собственность Украинской железной дороги, сообщает «Флагшток».

Состав из 51 цистерны с 3000 тонн дизельного топлива прошел через белорусско-украинскую границу 23 февраля и отправился на растаможку в Сновск (бывший Щорс). Через 3 дня состав приехал на станцию Низковка в селе Воловики Черниговской области. Вагоны с топливом были просто отцеплены от тепловоза и оставлены на станции.

Местные жители предположили, что доставка на станцию вагонов с топливом была сделана для дозаправки находящейся поблизости российской военной техники, и передали информацию украинским военным. 26 февраля ВСУ нанесли удар по цистернам с использованием беспилотников «Байрактар». Вагоны с топливом горели в трех местах на протяжении недели. После пожара оставшееся топливо было слито в землю местными жителями.

Сейчас на путях продолжает стоять 22 цистерны. В апреле вагоны были переданы в украинское Государственное бюро расследований в рамках уголовного дела за пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении властью. По данным следствия работники таможенной службы Украины и руководители трех украинских фирм вступили в преступный сговор с российскими военными с целью обеспечения российской армии топливом.

В августе решением Печерского суда цистерны были переданы на сохранение Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В решении суда также говорится о том, что вагоны должны быть переданы в собственность Украинской железной дороги.

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