Режим Лукашенко опасается восстания педагогов 2 4.12.2022, 16:15

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В школах Гродненской области «профилактируют» педагогов, чтобы не выступали против власти.

Сотрудников учреждений образования в Гродненской области, вплоть до «дворника и технического работника», собираются «профилактировать» — всех заставляют подписывать памятки ознакомления с административной и уголовной ответственностью «за нарушение законодательства». В них приводятся статьи, за которые с 2020-го белорусов арестовывают по политическим мотивам. Снимки опубликовал начальник местного управления образования — так он отреагировал на публикацию в одном из телеграм-каналов о том, что учителей собираются увольнять за подписи за альтернативных кандидатов на президентских выборах. На ситуацию обратил внимание региональный портал Hrodna.Life.

В конце октября телеграм-канал «Честный Гродно» сообщил, что в городскую школу №18 из КГБ якобы пришли списки на увольнение учителей, которые в 2020-м подписывались за альтернативных кандидатов на выборах. Источник канала сообщил, что с людьми не продлевают контракт.

На публикацию отреагировал один из провластных телеграм-каналов, а оттуда в свой канал сделал репост начальник гродненского управления образования Руслан Абрамчик. По его словам, педработники ответственны «за нравственное развитие и правильное формирование личности» молодежи, «что обусловило установление некоторых особенностей правового регулирования трудовых отношения».

— Не в школе №18, а по всей области, не увольняют, а профилактируют, и не КГБ, а наниматели. Дабы не стояли потом наши коллеги у знаменитой двери, ведь тогда точно придется увольнять за совершение правонарушения, с педагогической деятельностью несовместимого, — отметил Абрамчик.

Он добавил, что трудовой договор по инициативе нанимателя совершение могут расторгнуть с работником, который вовлечен в воспитательную деятельность и совершил «аморальный проступок, несовместимый с продолжением данной работы». При этом он прямо не ответил, будет ли кто-то из учителей уволен.

Еще глава областного ведомства опубликовал фото документа, который разослали в учреждения образования. Там говорится, что руководители должны провести профилактическую работу с коллективом, разъяснить административную и уголовную ответственность за «нарушения», в том числе по статьям КоАП, по которым часто задерживают по политическим мотивам — 24.23 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и 19.11 (Распространение экстремистских материалов).

Также нужно работать на «предупреждение деструктивных проявлений» среди молодежи. Для эффективности советуют приглашать сотрудников правоохранительных органов, а если понадобится — «использовать меры превентивного возмездия».

Еще начальник управления образования выложил фото памятки про ответственность «за участие в деструктивной деятельности» и добавил, что с ней под подпись ознакомлены все сотрудники учреждений вплоть до дворников и технических работников. В памятке выписаны статьи из КоАП и УК с разъяснением, какое наказание можно получить за их нарушение.

Абрамчик выложил расписки, что с педагогами проводится профилактическая беседа. В листах указано, что в беседе говорилось о «недопустимости совершения действий против порядка управления и общественной безопасности, антигосударственных проявлений, отрицательного отношения к государственным и общественным институтам, а также конституционному строю».

Также педагоги подписываются, что ознакомлены с уголовной ответственностью за совершение «преступлений против государства, власти и управления», «незаконные действия» с госсимволами, изготовление, хранение информационной продукции, «содержащей призывы к экстремистской деятельности». На еще одном фото — отчет директора одной из местных школ, датированный 17 ноября.

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