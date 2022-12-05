Лукашенко станет следующим после Макея? 2 5.12.2022, 8:24

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Диктатору послали сигнал.

После смерти Владимира Макея Россия усилит давление на Александра Лукашенко.

Загадочная смерть министра иностранных дел – как говорит одна из версий – сигнал самому Александру Лукашенко.

Об этом ТСН заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь.

«После того, как был убит, я в этом уверен, министр иностранных дел Беларуси Макей, который был доверенным лицом Александра Лукашенко и полковником российского ГРУ. Интересное лицо, которое было коммуникатором и с Западом, и с Китаем, и с Россией. Был очень важным для Лукашенко именно для маневрирования. После уничтожения Макея, я думаю, что Лукашенко был сигнал — любые его попытки и маневры избежать участия в войне с Украиной будет наказание такое же, как Макею, потому что Беларусь уже давно является оккупированной страной.

Идеальная ситуация для того, чтобы привлечь белорусские вооруженные силы к атаке против Украины. Сейчас не существует еще группировки, готовой к началу операции против Украины. Единственное, что отмечается — происходит подготовка инфраструктуры для такой группировки», — сказал он.

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