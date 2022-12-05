В Швеции убили «главного критика» Кадырова 5.12.2022, 12:20

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На блогера Тумсо Абрурахманова было совершено повторное покушение.

Неизвестные убили одного из самых яростных критиков чеченского диктатора Рамзана Кадырова, оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, сообщают СМИ со ссылкой на его соратников.

Сообщается, что он был застрелен в Швеции в ночь на 2 декабря.

Оппозиционное к Кадырову движение «Адат», выступающее за освобождение Ичкерии, подтвердило смерть Абдурахманова.

«Мы на протяжении нескольких дней вели и ведем свое внутреннее расследование об убийстве Тумсо. В первое время никак не могли поверить в случившееся, но на данном этапе мы имеем достаточно информации подтверждающее его гибель, а его брат, Мухаммад, был скрыт спецслужбами… Тумсо был расстрелян ночью группой лиц», — говорится в Telegram-канале движения.

Абдурахманов ранее уже пережил покушение со стороны людей Кадырова. В феврале 2020-го года в его квартиру проник киллер, попытавшийся убить спящего Тумсо молотком, однако был им обезврежен и в итоге приговорен судом Швеции к 10 годам лишения свободы.

Кто такой Тумсо Абдурахманов

В Грозном Тумсо Абдурахманов работал заместителем директора ФГУП «Электросвязь». В 2015 году у него произошел конфликт с высокопоставленным чиновником правительства Чечни и родственником главы региона Исламом Кадыровым.

В связи с этим он уехал из Грозного сначала в Грузию, а затем в Польшу. После отъезда Абдурахманова Кадыров обвинил его «в связях с ИГИЛ».

В эмиграции Тумсо стал очень популярным чеченским блогером. На его YouTube-канал подписаны более 250 тысяч человек.

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