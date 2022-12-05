Политолог: Китай использует вассала Путина как фишку 5.12.2022, 14:26

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Пекин может «сложить» российскую экономику в течение года.

Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, что Китай взял в аренду на 49 лет часть российских территорий размером с десять Крымов и не собирается их отдавать. Китайцы уже во всю там рубят лес и добывают полезные ископаемые, приводит его слова unian.net.

«Лидер Китая Си Цзиньпин довольно четко сказал, что применение и даже угрозы ядерным оружием неприемлемыми и ровно после того, как он это сказал, всем в РФ прикрутили микрофоны. Ключевую роль сыграл лидер Китая, потому что после того, как лидеры европейских государств говорили Путину, это его только больше раззадорило, а если это сказал глава Китая, собственно вассалом кого он практически уже является, то тут надо подчиниться», - сказал политолог.

Он объяснил, в чем секрет этого влияния Си Цзиньпина на Путина и почему он его слушается.

«Китай и Индия - это собственно два государства, которые до сих пор продолжают Путину наполнять бюджет, в приличных объемах покупая энергоресурсы, которые уже не покупают Европейском союзе. Россия территории сдала в аренду Китаю: там не один Крым поместится на арендуемых Китаем территориях, которые он взял в аренду на 49 лет. Китай мало того что, арендует что-то выращивает, он уже ископаемые добывает, лес. Китай десять Крымов арендует и навряд ли потом отдаст. Если Китай присоединится к санкциям, российская экономика сложится в течение года», - сказал Тизенгаузен.

Эксперт заявил, что Путин просил политического убежища в Китае.

«Потому что его оттуда, во-первых, не экстрадируют, только Китай как один из двух мировых лидеров может дать ему подобные гарантии. Путин полностью экономически, политически, да наверное уже где-то и ментально зависим от Китая. А Китай Путина использует исключительно как фишку в достижении своих интересов, передвигая и отодвигая к себе, на что реагируют Соединенные Штаты», - добавил политолог.

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