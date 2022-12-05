В Минской области выставили на торги пустующие хаты
- 5.12.2022, 17:06
Цена стартует от 900 рублей за дом с большим участком.
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению открытого акционерного общества «Асилак» проводит аукцион по продаже пустующих домов в Узденском районе. Realt посмотрел, что это за постройки и сколько они стоят.
Все три дома находятся в деревне Хоромицкие Узденского района Минской области.
Сейчас в деревне ищут новых хозяев три дома:
Лот № 1 − дом площадью 54,4 «квадрата» на улице Центральной, 6.
Площадь участка — 24 сотки.
Начальная цена без НДС — 892 рубля. Задаток 10% от начальной цены — 89 рублей.
Лот № 2 − дом площадью 47,9 «квадрата» на улице Центральной, 3.
Площадь участка — 25 соток.
Начальная цена без НДС — 3628 рублей. Задаток 10% от начальной цены — 362 рубля.
Лот № 3 − дом площадью 58,4 «квадрата» на улице Центральной, 13.
Площадь участка — 16 соток.
Начальная цена без НДС — 2894 рубля. Задаток 10% от начальной цены — 289 рублей.
Помимо собственно цены, которая в процессе торгов может увеличиться, победитель аукциона должен будет возместить продавцу затраты на изготовление правоустанавливающих документов: по лоту № 1 — 937 рублей; по лоту № 2 — 894 рубля; по лоту № 3 — 967 рублей.
Аукцион состоится 5 января 2023 года.