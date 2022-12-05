С антикварной мебелью: под Минском продают современный дом со всеми удобствами

С антикварной мебелью: под Минском продают современный дом со всеми удобствами1
- 5.12.2022, 20:30
Стоимость дома — 115 тысяч долларов.
Этот дом стоит на краю поля в полном одиночестве. Напротив лишь один сосед. В округе растут деревья, бежит река, а 1,2 га в собственности можно украсить цветами и различными растениями. Сам дом наполнен светом, который разбавляют яркие цвета винтажной и антикварной мебели. Такому уединению не мешает близкое расположение к Минску и довольно развитая деревня, пишет Realt.by. Посмотрите, что выставили на продажу и во сколько оценили объект.
Дом, который построили в 2020 году из газосиликатных блоков, находится в деревне Судники Воложинского района — около 40 километров от МКАД. Его общая площадь — 133,9 «квадрата».
Дом одноэтажный. В нем расположились две жилые комнаты, одна из них имеет выход в гардеробную и санузел. Также есть отдельное помещение под котельную, еще один санузел, кабинет и огромная комната под кухню-гостиную. Общую зону украшает печь-камин.
Светлые стены контрастируют с ярким напольным деревянным покрытием и открытыми балками. Сочности интерьеру придает яркая мебель. По словам автора объявления, она винтажная, есть и антиквариат — все перейдет новому владельцу.
Из гостиной можно выйти на террасу. Она еще не полностью готова, но материалы для работы есть.
Дом располагается на краю поля. В собственности у владельца будет 1,2 га земли, где растут деревья, протекает речка, бьют родники.
Судники — живая деревня. Здесь есть школа, детский сад, несколько магазинов. Каждую неделю приезжают две автолавки. До деревни курсируют автобусы и маршрутки. До Ракова — 15 минут на машине, до Ивенца чуть больше.
Стоимость дома — 115 тысяч долларов.