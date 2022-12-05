«За каждую песню им дают по 15 суток» 1 5.12.2022, 21:40

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Что происходит с музыкантами TOR BAND.

«Радыё Свабода» узнало, что сейчас происходит с музыкантами группы TOR BAND Дмитрием Головачом и Евгением Бурло, которые были задержаны 28 октября и до сих пор не вышли на свободу. Как стало известно, музыкантов третий раз подряд наказали арестом на 15 суток.

«Им за каждую песню дают по 15 суток. Ходят слухи об уголовном деле, но пока его нет, насколько я знаю. В Рогачеве сейчас «трясут» людей, которые снимались в клипах TOR BAND. Преимущественно проводят профилактические беседы. Некоторых задерживают, когда находят подписки на «экстремистские» каналы. В государственных организациях и на предприятиях были собрания. Людей предупреждали, чтобы убрали в социальных сетях TOR BAND, ссылки на них, репосты. Угрожали арестами», — рассказал источник «Радыё Свабода».

Другой собеседник сообщил, что «кого-то наверху» взбесила песня «Батька». В клипе на нее снимались примерно сто человек.

«Их сейчас ищут, опрашивают. Ищут хоть что, хоть какие подписки на «экстремизм», — сообщил источник «РС».

Арестованных музыкантов продолжают держать в Рогачевском ИВС. Их третий 15-дневный срок истекает 13 декабря.

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