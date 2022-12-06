«Отправила деньги с одной карты на другую, а они ушли неизвестно кому» 8 6.12.2022, 9:27

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Можно ли их вернуть?

Читательница onliner.by Марина в апреле переводила деньги со своей карты «Альфа-Банка» на карту «Банка БелВЭБ». «Я делала это уже сто раз», — говорит она, но в тот день что-то пошло не так, и перевод ушел на совершенно другой счет. Кто-то получил легкие деньги, а читательница — проблему, решать которую теперь, похоже, придется в суде.

«Владелец другого счета просто не вышел на связь»

— Четвертого апреля 2022 года я переводила 320 рублей со своей карты «Альфа-Банка» на свою карту «Банка БелВЭБ». Переводила в приложении «Альфа-Банка», но через ЕРИП, так как через ЕРИП пополнение карт банков без комиссии. Я делала это уже сто раз, я активный пользователь карт, делала переводы между ними и была уверена, что все будет хорошо, — объясняет Марина.

Дальше она увидела в приложении номер банковского счета и подумала, что это номер ее счета в «Банке БелВЭБ».

— Я проверила последние 5—6 цифр счета, они совпадали с моим. И я перевела «себе» 320 рублей. Обычно деньги приходят быстро, поэтому, когда их не было 10—15 минут, я уже начала нервничать. Через час я уже звонила в «Банк БелВЭБ» узнать, приходили ли деньги, в ЕРИП, в «Альфа-Банк».

«Альфа-Банк» ответил, что с их стороны ошибок нет, платеж ушел. В ЕРИПе также сказали, что платеж успешно проведен. А «Банк БелВЭБ» утверждал, что на мой счет денег не поступало. Я решила ждать сутки (мало ли, бывают задержки в программном обеспечении, вдруг попала на такой сбой).

Спустя сутки, так и не увидев денег на счету, я стала детально изучать чек и поняла, что первые цифры в длинном банковском счете не совпадают. И тут стало понятно: я перевела деньги не на свой счет.

Как исправить ошибку?

Марина обратилась в оба банка, чтобы узнать, как можно вернуть деньги.

В «Альфа-Банке» уточнили, что деньги в этом случае могут быть возвращены человеком, на счет которого они поступили, или в судебном порядке. «Денежные средства не подлежат возврату со стороны „Альфа-Банка“», — говорится в письме, полученном Мариной.

От «Банка БелВЭБ» пришел похожий ответ: «Банк и небанковская кредитно-финансовая организация не вправе < …> определять и контролировать направления использования денежных средств владельца счета, а также устанавливать иные ограничения его прав по распоряжению денежными средствами, не предусмотренные законом Республики Беларусь или договором текущего (расчетного) банковского счета».

А что получатель средств? Сам он не обращался в банк и не искал того, кто перевел ему неожиданные деньги. А по тем контактам, которые он оставил в банке, его не нашли.

«Владелец счета по вопросам ошибочно (не по назначению) зачисленных денежных средств в банк не обращался. Стоит отметить, что банком предприняты неоднократные безрезультатные попытки связаться с владельцем счета. По имеющимся контактам данное лицо недоступно», — поясняют в банке. А это значит, что деньги теперь можно будет вернуть только через суд.

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