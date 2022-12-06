У берегов Турции образовалась пробка из танкеров с нефтью

У берегов Турции образовалась пробка из танкеров с нефтью2
- 6.12.2022, 9:52
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Анкара требует от судов доказательств полного страхового покрытия.
В турецких водах образовалась пробка из танкеров после введения ограничения цен на российскую нефть.
После того как западные государства ввели в действие ограничение цен на российскую нефть, у берегов Турции образовалась пробка из нефтяных танкеров.
Об этом пишет Financial Times.
Из-за введенных ограничений Турция требует от судов с нефтью доказательств полного страхового покрытия для прохода через проливы Босфор и Дарданеллы.
Из-за этого возле проливов с обеих сторон образовалась пробка, по меньшей мере, из 19 нефтяных танкеров. Одно из суден ждет прохода уже шестой день.