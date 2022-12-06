Как белоруска решилась испытать модную практику из Индии 2 6.12.2022, 11:13

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В последнее время гвоздестояние набирает популярность в Беларуси.

Гвоздестояние – достаточно известная духовная практика, которая пришла из Индии. И в последнее время она набирает популярность в Беларуси. Корреспондент intex-press.by Ирина Комик попыталась понять, насколько это больно и что это – дань моде или действительно полезная вещь, помогающая оздоровить организм:

- О практике гвоздестояния я знала давно. Если верить последователям восточной медицины, это невероятно полезное, хоть и не совсем приятное занятие, которое укрепляет человека как физически, так и духовно. Но испытать это на себе мне в голову как-то не приходило.

Но однажды о практике гвоздестояния заговорил мой знакомый и предложил попробовать. Мол, у него есть опытный проводник (человек, который помогает встать на гвозди. – прим. авт.), поэтому волноваться не стоит.

Поначалу я сомневалась, однако, посидев в интернете и просмотрев кучу разных видео, поняла, что в целом не все так уж и страшно. Это не травмоопасно, и я в любой момент могу все прекратить.

Прожить негативные эмоции через боль

Для поддержки я взяла с собой подругу и пошла испытывать себя на прочность.

Проводник – парень 27 лет, одетый в спортивную байку, спортивные штаны и кроссовки, – сначала рассказал свою историю знакомства с гвоздестоянием, объяснил, почему это полезно не только на духовном, но и на физическом уровнях, проинструктировал, как проходит весь процесс.

Считается, что практика гвоздестояния – это не только закаливание воли, но и один из способов «прожить» застрявшие негативные эмоции, выпуская их через боль. Во время стояния на гвоздях человек может плакать, смеяться, кричать –любым способом выводить негативные эмоции, а также открыть для себя новый источник энергии.

По слова проводника, при помощи доски Садху (специальное приспособление с гвоздями) помимо ментального здоровья, можно улучшить и физическое, ведь в стопах находится больше всего акупунктурных точек, которые отвечают за органы в нашем организме. И ступая ногами на гвозди, можно активировать эти точки, улучшив тем самым кровоток и работу органов.

Оказалось, на гвозди нужно становиться босыми ногами. Стоять в носках или колготках бесполезно. А еще нужно правильно дышать, постараться расслабиться, а также понимать для чего вы это делаете: хотите испытать свою силу воли или отпустить какие-то эмоции, например. Иными словами, нужен запрос и понимание, ради чего вы это делаете.

Перестала дышать и почувствовала боль

Я решила, что раз пришла – нужно пробовать. Хотя, конечно, было стремновато.

Сформулировав запрос (не стану раскрывать – это личное), я встала на доску Садху. Первые секунды мой мозг не понимал, что происходит. Я буквально перестала дышать и смотрела широко раскрытыми глазами. А спустя какое-то время почувствовала боль. Я не могу ее назвать адской – терпеть ее вполне было реально.

– Делай более глубокие вдохи и постарайся успокоить тело, – настраивал меня проводник.

А мое тело к этому моменту действительно начало потряхивать. Я старалась сосредоточиться на мысли, почему я встала на гвозди. Спустя минуту, которая показалась вечностью, у меня начали дрожать колени, а по телу снизу вверх пошел жар. Об этом я сообщила проводнику.

– Раз ты чувствуешь жар, значит, все делаешь правильно. Когда жар в теле достигнет макушки головы, можно сойти. Это значит, что твоя энергия прошла по всему телу, – успокоил он.

Почувствовала себя русалочкой

На гвоздях я простояла пару минут, и когда жар дошел до плеч, я не выдержала и решила сойти. Ступив на ровную поверхность, я почувствовала, как мое тело пронзила острая боль. Буквально на мгновение, а потом все стихло. В тот момент я ощутила себя русалочкой, которой за желанные ноги пришлось расплачиваться острой болью при каждом шаге.

А потом неожиданно накатил прилив легкости, радости и спокойствия.

В общем, опыт на доске Садху мне показался интересным. Спустя какое-то время я купила себе такую доску и периодически практикую гвоздестояние самостоятельно. Как по мне, это интересный способ проживания негативных эмоций и самопознания.

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