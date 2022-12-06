ВСУ нанесли мощный удар по позициям «кадыровцев» 5 6.12.2022, 16:09

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Видеофакт.

ВСУ дают достойный отпор российским оккупантам на всех участках фронта. Кроме того, продолжают методически уничтожать места дислокации врага в тыловых районах.

Телеграмма-канал «Оперативный ВСУ» обнародовал видео ракетного удара украинских подразделений по врагу. Оно снято самими оккупантами. Голос с кавказским акцентом комментирует обстрел.

Сам телеграм-канал указывает, что удар был нанесен по позициям «кадыровцев», которые не могут понять, почему российские ПВО не справляются с украинскими снарядами.

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