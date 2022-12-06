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ВСУ ликвидировали старлея Маслова из Ленинградской области

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  • 6.12.2022, 20:42
  • 3,672
ВСУ ликвидировали старлея Маслова из Ленинградской области

Оккупант был уничтожен на Донбассе.

В Приозерском районе Ленинградской области простились со старшим лейтенантом Виктором Масловым, погибшим в Украине. Оккупант был ликвидирован на Донбассе.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Маслов родился в Ромашкинском поселении. Он закончил Шумиловскую среднюю общеобразовательную школу, после поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию.

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