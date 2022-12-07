У «зубов дракона» – кариес: укрепления РФ на Луганщине начали разрушаться 4 7.12.2022, 12:44

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Российская оборонительная линия рассыпается даже без ударов ВСУ.

Установленные россиянами в глубине временно оккупированной территории Луганщины бетонные фортификации начали разваливаться без внешнего вмешательства.

Об этом свидетельствуют фото из Луганской области, обнародованные в Твиттере исследовательской группой по войне и разведке оборонной тематики на основе открытых источников Oryx.

«Бетонные «зубы дракона», установленные как часть оборонительной линии России, рассыпаются еще до того, как на глаза попал украинский танк», – говорится в сообщении.

На фото видно, что большая часть расставленных в покрытом инеем поле бетонных пирамид уже либо потеряли острые верхушки, либо источены «кариесом». Вероятно, дело в качестве материала, не выдерживающего низких температур и осадков. Для сравнения исследователи привели изображение «зубов дракона», переживших Вторую мировую войну.

Известно, что новую линию обороны протяженностью 85 км в Луганской области, состоящую из окопов, «зубов дракона» и минных полей, россияне начали строить параллельно с подготовкой к отступлению с правобережья Херсонщины, то есть в конце октября.

Линия, протянувшаяся примерно от Троицкого до Рубежного, – неоднородна, и ее условно можно разделить на четыре сегмента.

Северная часть (1) – это сегмент, который больше всего отставал в строительных работах, если целью оккупантов действительно было построение единой линии обороны. Отчасти это объяснимо неблагоприятными погодными условиями.

Вторая зона (2) похожа на предыдущую: противотанковые окопы в основном вырыты, «зубы драконов» частично размещены, пехотных окопов еще нет. На спутниковых снимках представлен крупный план территории юго-восточнее села Нижняя Дуванка.

Далее к югу (3) ситуация в основном схожа, но противотанковые траншеи уже завершены. Пример того, как этот сегмент выглядит поближе, выглядит следующим образом. Рядом – Сватово. Шоссе, вероятно, используется для транспортировки припасов и живой силы.

И, наконец, южный сегмент (4) заканчивается перед Новокраснянкой к северу от Северодонецка. Ярким примером этого отрезка является участок к западу от Бараныковки. Много транспорта, старая фабрика на заднем плане, господствующие высоты, которые смотрят на запад с восточного берега.

В целом, по мнению экспертов, эта стратегия укрепления отличается от той, которую можно увидеть на юге, где фортификации в большинстве своем возведены в стратегических точках. В Луганской области оккупанты выстроили тонкую линию защиты большой протяженности, при чем работы еще продолжаются. Однако в целом эти укрепления вряд ли будут эффективными для зимней войны.

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