Почему Гиркина «завернули» с фронта: появилась важная деталь 4 7.12.2022, 13:08

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Кремлевские пропагандисты получили важный циркуляр.

Разговоры кремлевских пропагандистов о «коллективной» ответственности россиян в Гааге являются утопией. Однако иначе дела обстоят с «коллективной» ответственностью участников так называемой «специальной операции» – международный суд может рассматривать каждого из них как минимум как ценного свидетеля.

Как пишет Telegram-канал «Досье шпиона» (ведется от имени сотрудника спецслужб РФ), это во многом объясняет возвращение с войны в Украине террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), которому, по его словам, «не дали» воевать. Перед этим Главное управление разведки Министерства обороны Украины объявило награду в 100 тыс. долларов за его пленение.

Экс-главарь «ДНР» является ценнейшим объектом для Украины, поскольку уже является осужденным Окружным судом Гааги по делу MH17 и приговоренным к пожизненному заключению. Он стал бы не менее ценным свидетелем по делу войны РФ против Украины, так как стоял у ее истоков ещё в 2014 году.

«Соответственно, Гиркину «не дали» принимать участие в боевых действиях из-за высоких рисков, связанных с его пленением», – пишет канал.

«Досье шпиона» отмечает, что в начале прошлой недели главные рупоры Кремля получили циркуляр о введении в информационное поле такого термина как «Гаагский трибунал». Соловьев, Симоньян, Скабеева и другие вводили в свои эфиры месседжи о неизбежности привлечения к ответственности всех россиян в случае поражения России в войне.

«Конечно, мало-мальски образованному человеку понятно, что это бред. Ни у Международного суда ООН, ни у Международного уголовного суда не предусмотрен такой вид ответственности как «коллективная», – пишет канал.

Так, все военные преступления в Украине тщательно фиксируются украинскими и международными следователями с первых дней вторжения РФ. А современные методы идентификации позволяют фактически пофамильно доказать причастность к ним. Это приведет к тому, что «Гиркиных» будут сотни, отмечает «Досье шпиона».

«Коллективная ответственность россиян» – конечно же утопия. Но вот «коллективная ответственность участников СВО» – это уже нечто иное. Международный суд может рассматривать каждого участника спецоперации как минимум как ценного свидетеля для дачи показаний в рамках возможных уголовных разбирательств. Прогнозирую, что в ближайшее время мы увидим запрет на выезд за территорию РФ всех участников СВО. И это будет только первый шаг», – пишет канал.

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