Германия запустит терминалы СПГ в качестве альтернативы российскому газу 2.02.2022, 22:57

1,248

Терминалы позволят крупнейшей экономике Европы диверсифицировать поставки газа из РФ.

Германия хочет поддержать строительство терминалов для импорта сжиженного природного газа, чтобы уменьшить свою зависимость от российского газа, заявило правительство в среду, на фоне роста напряженности между Москвой и Западом.

«План правительства состоит в том, чтобы развивать терминалы СПГ в Германии», — заявил на очередной пресс-конференции его представитель Штеффен Хебестрайт.

«Сжиженный природный газ является одной из альтернатив энергоснабжения импортируемому из России газу», — сказал он, отметив, что уже реализуется «несколько» проектов, в том числе в Брунсбюттеле и Штаде на севере страны, передает zn.ua со ссылкой на AFP.

Несмотря на запуск в 2019 году, запланированные новые терминалы еще не введены в эксплуатацию из-за административных и финансовых трудностей.

По словам Хебестрайта, газовые проекты были в основном частными инвестициями, которые «должны быть ускорены», возможно, при государственной поддержке.

Терминалы СПГ позволяют импортировать газ по морю благодаря процессу сжижения, что упрощает транспортировку.

У Германии в настоящее время нет никаких терминалов, весь газ поставляется по трубопроводам, большая часть из России.

Терминалы СПГ позволят крупнейшей экономике Европы диверсифицировать своих поставщиков газа, потенциально увеличив прямые поставки из США, Катара или Канады.

Этот шаг связан с усилением напряженности между Москвой и Западом из-за переброски войск на границе с Украиной.

Правительство в Берлине, зажатое между экономическими связями с Россией и ее союзниками на Западе и в Украине, обвиняют в том, что оно не придерживается достаточно жесткой линии с Москвой.

В настоящее время Германия использует газ для 26,7% общего потребления энергии и импортирует 55% своего газа из России.

Зависимость страны от газа будет увеличиваться в рамках перехода к энергетике, поскольку страна планирует закрыть свои угольные и атомные электростанции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».