Спутники Илона Маска заметили в Беларуси 4 4.02.2022, 23:25

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Видеофакт.

Сегодня Илон Маск объявил, что раз в неделю планирует запускать в космос ракету Falcon 9, перевозящую спутники связи. Вроде явление не новое, а многие белорусы до сих пор удивляются, когда видят в небе полосу светящихся огоньков. Вот и сегодня непривычный для себя объект заметил один из читателей «Онлайнера».

— Сегодня в Жлобине видел неопознанный летающий объект. Примерно в 7:30—7:40 утра. Вереница светящихся объектов. Расстояние между ними постоянное, то есть версия о «конденсационном следе от самолета» исключается. К тому же не было мигающих огней и звука моторов, которые в морозную погоду точно были бы слышны, — пояснил читатель, приславший в редакцию видео.

Напомним, что первые спутники Илона Маска белорусы засекли еще в 2019 году. С тех пор они периодически «всплывают» на нашем небе.

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