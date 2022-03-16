Елена Зеленская: Мой муж будет защищать страну до самого конца 11 16.03.2022, 21:06

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Первая леди Украины отметила силу и выносливость Владимира Зеленского.

Первая леди Украины призналась, что боится за своего супруга, президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что он будет «защищать страну до самого конца».

В беседе с журналистами ABC News Елена Зеленская отметила, что сейчас это чувство страха знакомо почти каждой женщине, чей мужчина борется с российскими оккупантами.

«Как и все женщины в Украине, я боюсь за своего мужа. Я также знаю, какой он сильный и выносливый. Он любит нашу страну, нашу Родину, любит свой народ, свою семью, меня. И я знаю, насколько сильны эти чувства. Поэтому он будет защищать все это до самого конца», — сообщила Зеленская.

В беседе с журналистами Зеленская также призвала остановить войну, подчеркнув, что сегодня «слов сочувствия уже недостаточно». Первая леди в очередной раз обратилась к НАТО с требованием закрыть небо или «по крайней мере» предоставить военным самолеты для его защиты.

Известно, что Зеленская побеседовала с американскими журналистами по WhatsApp из соображений безопасности, поскольку она и ее дети остаются в неизвестном безопасном месте.

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