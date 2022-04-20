Оргкомитет Уимблдона официально заявил, что спортсменов из Беларуси не допустят на турнир 20.04.2022, 20:07

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Это касается и росссийских теннисистов.

Спортсменов из России и Беларуси не допустят на Уимблдон в 2022 году, об этом сказано в пресс-релизе на сайте турнира. К ограничениям присоединяются All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) и Lawn Tennis Association (LTA).

«Мы разделяем всеобщее осуждение незаконных действий России и внимательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, нашим сообществом и широкой общественностью Великобритании как британского спортивного учреждения. Мы также приняли во внимание рекомендации, изложенные правительством Великобритании специально в отношении спортивных организаций и мероприятий. Учитывая профиль Чемпионата в Соединенном Королевстве и во всем мире, мы обязаны сыграть свою роль в широкомасштабных усилиях правительства, промышленности, спортивных и творческих учреждений по ограничению глобального влияния России с помощью самых решительных средств. В условиях такой неоправданной и беспрецедентной военной агрессии для российского режима было бы неприемлемо извлекать какие-либо выгоды из участия российских или беларусских игроков в Чемпионате», — говорится в заявлении.

В оргкомитете также пообещали отреагировать, если обстоятельства существенно изменятся до июня.

О том, что Уимблдон планирует запретить участие спортсменов из Беларуси и России из-за агрессии этих стран в отношении Украины, СМИ стало известно сегодня утром. В частности, об этом на условиях анонимности The New York Times рассказал спортивный чиновник, знакомый с ситуацией.

Уимблдонский турнир начинается 27 июня и он станет первым, ограничившим участие отдельных спортсменов из Беларуси и России. Это произойдет впервые со времен Второй мировой войны, когда игрокам из Германии, Японии и других стран не разрешалось участвовать в турнире.

Под бан могут попасть ряд игроков с высоким рейтингом, в том числе белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

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