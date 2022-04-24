МЗКТ станет костью в горле Лукашенко и Путина 5 Артем Черников

24.04.2022, 9:58

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Партизаны, работающие на предприятии, могут стать достойным примером.

24 февраля жизнь всех людей разделилась на «до» и «после». У большинства случилась полная переоценка ценностей. Абсолютно все адекватные граждане стали ценить самое главное - жизнь. Белорусы, не оставаясь в стороне, всем сердцем поддерживают Украину. Ведь там против рашистов воюют и наши ребята из батальона Калиновского, отряда «Пагоня» и много наших соотечественников, которые переехали в Украину давно и вступили в ряды ВСУ. Кто-то помогает финансово, кто-то морально. Самые смелые - партизанят. Но каждый из нас может помочь Украине скорее победить.

Не секрет, что Беларусь является одним из поставщиков военного оборудования для стран, где устанавливаются диктаторские и тиранические режимы. 80 процентов военного оборудования у Беларуси закупает террористический режим России. Как правило, это радиолокационная техника и транспортеры с Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). Остальные же 20 процентов распределены между такими странами как: Казахстан, Судан, Мьянма, Нигерия, Уганда и прочие диктатуры.

Россия закупала только у МЗКТ 68% процентов производимой продукции, остальное шло на экспорт в другие страны. На внутреннее вооружение оставалось лишь 14%. В экспортируемом ассортименте присутствуют не только колесные шасси, на которых завод зарабатывает преимущественную долю, но и обычные грузовики, аналоги ГАЗ.

Мобильность вооружения России сильно зависит от поставок колесных тягачей. Особенно это касается ядерного оружия. С 2011 года Кремль ведет безуспешные переговоры с белорусскими властями о продаже 100% акций предприятия. Ситуацию в переговорном процессе серьезно обострил украинский Евромайдан 2014 года. Тогда Россия фактически осталась без целого комплекса агрегатов, которые производились исключительно в Украине. Это на некоторое время парализовало российское вертолетостроение и корабельное производство.

Когда переговоры о продаже МЗКТ провалились, было решено наладить аналогичное производство тягачей на базе КАМАЗ. По плану требовалось 5-6 лет на разработку аналога ракетоносца МЗКТ-79221. При разработке с нуля, это крайне сложная и дорогостоящая процедура. К 2022 году про данный проект все успешно забыли, продолжая закупать тягачи в Беларуси.

Минский завод колесных тягачей, как и любое успешное предприятие, имеет ценнейший ресурс — уникальные сотрудники и одно из лучших конструкторских бюро на территории бывших республик советского пространства. На нужды предприятия работает целый Институт механики и надежности машин Национальной академии науки Беларуси. Для России потерять МЗКТ равно катастрофе.

Все эти факты ведут исключительно к одному - силе белорусских рабочих. Ни Лукашенко, ни Путин, ни их прихлебатели не могут ничего конструировать и изобретать. Более того, часто даже назначенное начальство не знает всей специфики предприятия. Поэтому, как ни крути, все в наших руках.

Партизанская война не заключается только в ведении открытых стычек с оккупантами и нарушении их стратегических планов. В тылу врага можно создавать гораздо большие помехи.

В нашей стране к военно-промышленному комплексу (ВПК) относятся 30 предприятий, среди которых: ОАО Витебский завод радиодеталей «Монолит», ОАО «Агат-электромеханический завод», ООО «Белфортекс», который производит программное оборудование военного назначения, и Гомельское конструкторское бюро «ЛУЧ», специализирующееся на разработке и изготовлении антенно-фидерных устройств и их элементов. Обучение конструкторов, программистов, налаживание процесса изготовления оборудования - работа десятилетий.

Замедление производства необходимых для российской армии запчастей - дело вполне осуществимое.

Ломайте эти машины и перекрывайте для России выпуск качественных деталей. Это повлияет на ведение боевых действий на территории Украины и спасет тысячи жизней. Согласитесь, ведь только рабочие знают каждую деталь, как она изготавливается, где и что может сломаться. Узкая специализация и уникальность каждого сотрудника - сильный козырь против диктатур.

Партизаны, работающие на МЗКТ, могут стать достойным примером для всех рабочих Беларуси. В 2020 году МЗКТ стал костью в горле для Лукашенко. Приехав туда после выборов, ожидая поддержки, он услышал лишь громогласное «Уходи!». А каждое сказанное им слово сопровождалось недовольным гулом и возгласами «Позор!». Именно поэтому данное предприятие, как одно из самых крупных в ВПК, а также имеющее большое количество несогласных с результатами выборов 2020 года и выступающих против войны белорусов, может запустить цепную реакцию. Случайные поломки на таких стратегически важных предприятиях естественным образом повлияют не только на ВПК, но и на другие отрасли Беларуси. Это поможет Украине победить рашизм, а белорусам победить диктатуру. Важно при этом быть уверенным в своем профессионализме и соблюдать осторожность.

Жыве Беларусь! Слава Украине!

Артем Черников, специально для Telegram-канала «Баста!»

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