Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов

9.04.2022, 23:15

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Юрий Бутусов

В современной войне побеждает не количество людей и оружия.

1. Никакие переговоры уже невозможны до победы Украины на фронте. Если Путин захочет спасти свою армию, то путь только один, как под Киевом – быстро прекратить огонь и бежать.

2. Украинский народ не остановится, пока не уничтожит российских оккупантов на всей земле, включительно с Донбассом. Потому что на линии соприкосновения на Донбассе на 24 февраля наша армия не будет тормозить.

3. Война будет долгой, потому что Россия начала мобилизацию, а также сохраняет пока что большое преимущество в боевой технике, танках, артиллерии, самолетах, вертолетах, ракетах.

4. Страны НАТО уже не являются посредниками между Украиной и Путиным - Запад начал свою войну с Путиным, политическими, экономическими, информационными мероприятиями, а также военной поддержкой Украины. Поэтому никаких шансов даже на военную победу у Путина нет. Украина имеет гораздо больший ресурс для войны со всего Запада.

5. Украина имеет большое преимущество в людях, а также с каждым днем сокращает преимущество врага в технике. В этой войне на истощение наше преимущество будет увеличиваться. Но людей надо сохранять, люди — это преимущество, которое наращивается в разы, если они приобретают опыт и организацию.

6. В современной войне побеждает не количество людей и оружия, а способность нанести противнику значительные потери на конкретном участке фронта. Профессионализм и боеспособность должен определяться максимизацией потерь врага и минимизацией собственных потерь.

7. Украина победит, с большим потерями и разрушениями, но уничтожит российскую угрозу Европе, и это будет одна из самых значительных событий 21-го века.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

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