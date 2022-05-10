Россиянин обобрал белорусских пенсионеров на $100 тысяч

Россиянин обобрал белорусских пенсионеров на $100 тысяч7
- 10.05.2022, 19:48
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20-летнего россиянина задержали в Минске.
Столичными сыщиками задержан 20-летний россиянин. Он забирал деньги у пенсионеров, которым аферисты звонили под видом родственников, попавших в ДТП, сообщает МВД.
Установлено, что фигурант нашел в телеграм-канале предложение о работе. Ему присылали адреса “получения посылок”. Чужие деньги курьер переводил в криптовалюту.
Молодого человека задержали в Минске на вокзале, когда он собирался на поезде покинуть страну.
Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
МВД напоминает, что курьеры наравне с иными участниками преступной схемы подлежат привлечению к уголовной ответственности, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений.