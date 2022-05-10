Россиянин обобрал белорусских пенсионеров на $100 тысяч 7 10.05.2022, 19:48

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20-летнего россиянина задержали в Минске.

Столичными сыщиками задержан 20-летний россиянин. Он забирал деньги у пенсионеров, которым аферисты звонили под видом родственников, попавших в ДТП, сообщает МВД.

Установлено, что фигурант нашел в телеграм-канале предложение о работе. Ему присылали адреса “получения посылок”. Чужие деньги курьер переводил в криптовалюту.

Молодого человека задержали в Минске на вокзале, когда он собирался на поезде покинуть страну.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

МВД напоминает, что курьеры наравне с иными участниками преступной схемы подлежат привлечению к уголовной ответственности, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений.

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