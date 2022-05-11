Марсоход Curiosity сфотографировал вход в марсианское подземелье 11.05.2022, 16:01

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Снимок вызвал оживление среди сторонников теории, что Марс в прошлом мог быть населен разумными существами.

Марсоход Curiosity сфотографировал 7 мая "вход" в марсианской скале, который выглядит как искусственное сооружение.

Снимок вызвал оживление среди сторонников теории, что Марс в прошлом мог быть населен разумными существами, сообщает liga.net.

Однако на панораме марсианского ландшафта, к которой относится этот снимок, видны аналогичные по структуре клиновидные геологические образования, естественное происхождение которых сомнений не вызывает.

Curiosity - марсоход третьего поколения, разработанный для миссии NASA Mars Science Laboratory (MSL). Аппарат совершил посадку внутри кратера Гейла на Марсе 6 августа 2012 года и до сих пор активен.

В ноябре 2021 года китайский луноход "Юйту-2" сфотографировал загадочный объект в кратере Фон Карман на обратной стороне Луны.

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