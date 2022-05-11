Путину выпала самая незавидная роль 11.05.2022, 16:25

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Как американский закон о ленд-лизе отразится на боевых действиях на востоке Украины?

Насколько быстро смогут освоить новое оружие украинские военнослужащие и когда это повлияет на обстановку на фронте. BBC предлагает свой прогноз событий.

Ситуацию на Донбассе могут серьезно изменить поставки западных вооружений, которые будет значительно легче получить после подписания Джо Байденом закона о ленд-лизе.

По информации ВВС, в Киев уже идут американские гаубицы, с которыми артиллеристы учились управляться в Польше, также отправлены так называемые камикадзе-дроны — барражирующие боеприпасы, которые используются против танков и тяжелой техники. Страны НАТО решают вопросы с поставками новых самолетов и танков.

При этом, отмечают журналисты, ленд-лиз гораздо важнее символически как для нынешнего американского президента, во многом повторяющего политику Франклина Делано Рузвельта, так и для международной политического расклада сил.

Как и в период Второй мировой, Америка не вступает напрямую в войну, но хочет помочь Украине победить в ней. Об этом, собственно, и просит Владимир Зеленский, призыв которого — не сражаться за Украину, но дать необходимые инструменты для победы — многим напоминает призыв Черчилля «дайте нам инструменты, и мы завершим дело».

Путину же в этом символическом раскладе выпала самая незавидная роль, и его речи в мировой прессе вызывают параллели исключительно с Адольфом Гитлером.

Новое для Украины оружие требует определенного времени для освоения, в отличие от поставляемой ранее техники советского образца — танков, бронемашин и гаубиц. Многие западные системы отличаются от советских не только по калибру, но и по стандартам. Их не получится освоить на ходу, в режиме боевых действий.

Поэтому, чтобы ускорить процесс и научить украинские экипажи обращаться с более технологичным оружием, их отправляют за границу, где есть для этого соответствующие учебные базы, полигоны, электронные тренажеры и так далее.

В случае с танками (например, «Леопард-1», которые планирует поставить Германия), отмечают специалисты, различий между новыми и старыми системами еще больше, и учиться работать с этим оружием придется гораздо дольше — речь как минимум о нескольких неделях. Те же танки «Армата» не станут чудо-оружием, способным мгновенно переломить ход боевых действий. Аналогично с новыми беспилотниками, и тем более самолетами — когда и если до них дойдет дело, переобучение пилотов на новые типы истребителей займет месяцы.

А помимо обучения, говорят военные эксперты, нужно еще провести боевое слаживание экипажей на технике западного образца, чтобы разведка, артиллерия, сухопутные части армии взаимодействовали друг с другом. Все это решаемые задачи, однако они требуют дополнительного времени и опыта. Поэтому быстрого изменения ситуации на фронте ожидать не стоит — для Украины сейчас важно не только получить новое оружие, но и иметь время для его освоения.

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