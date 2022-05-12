Как скоро случится дефолт в Беларуси? 12.05.2022, 9:00

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Прогнозы международных агентств неумолимы.

Международные рейтинговые агентства оценивают долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси как «преддефолтный», несмотря на увеличение золотовалютных резервов (ЗВР) страны в апреле до 7,76 млрд долларов, пишет издание «Белорусы и рынок».

Как обстоят дела с ЗВР?

Ситуация с резервами Беларуси после проблем в марте, в апреле текущего года стабилизировалась: по данным Нацбанка РБ международные резервные активы Беларуси увеличились в апреле по сравнению с мартом на 0,189 млрд долларов, то есть на 2,5%, и достигли 7,761 млрд долларов.

В марте они сократились на 0,693 млрд долларов, но столь значительное снижение резервов тогда отчасти объяснялось тем, что Нацбанк перевел часть валютных средств в форму, которая формально к резервам не относится, вероятно, опасаясь введения санкций.

Как сообщили в Нацбанке, росту золотовалютных резервов в апреле, в основном, способствовала покупка им валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже. Кроме того, сравнительно низкими оказались расходы на погашение внешнего и внутреннего государственного долга — 0,070 млрд долларов.

При этом в апреле стоимость золота в составе резервов уменьшилась на 0,046 млрд долларов (до 3,291 млрд долларов), а стоимость специальных прав заимствования МВФ сократилась на 29,6 млн долларов (до 1,386 млрд долларов).

Зато резервные активы в иностранной валюте выросли на 0,284 млрд долларов и достигли 3,084 млрд долларов. Правда, прочие активы уменьшились на 0,019 млрд долларов — до нуля.

Что говорят рейтинговые агентства?

Рейтинговое агентство Fitch в конце апреля подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Республики Беларусь на уровне «CCC». Рейтинг «ССС» — это «преддефолтный» рейтинг.

По мнению аналитиков Fitch, санкции, введенные против Беларуси, в сочетании с тесной экономической и финансовой зависимостью от России создают значительные риски для макрофинансовой стабильности и повышают неопределенность в отношении готовности и способности Беларуси выполнять свои внешние обязательства.

Особое внимание агентство Fitch Ratings обратило на расчеты по еврооблигациям.

«Расчеты по суверенным еврооблигациям должны производиться в долларах США, а документация по облигациям не допускает расчетов в альтернативных валютах. Fitch будет расценивать погашение облигаций в национальной валюте как дефолт», — заявили в агентстве.

Однако в целом ЗВР Беларуси позволяют без проблем обслуживать внешний государственный долг в течение нескольких лет. Это отметили и в агентстве S&P Global Ratings, пишет select.by.

В сообщении агентства сказано, что ежегодные выплаты по внешнему долгу Беларуси прогнозировались на уровне 2,5–3,5 млрд долларов — до решения российского правительства о продлении сроков погашения кредитов Беларуси, а после этого решения снизились до 1,5 млрд долларов.

Тем не менее, в агентстве заявили, что, учитывая технические сбои, считают, что дефолт Беларуси по коммерческому внешнему долгу, номинированному в долларах США, практически неизбежен, согласно рейтинговым определениям агентства.

В агентстве пояснили, в чем заключаются его рейтинговые определения. В S&P считают, что если эмитент не может произвести платеж в соответствии с условиями и в срок из-за санкций, то это считается дефолтом.

Это общепринятое понимание данного термина. Но, кроме того, в S&P будут считать, что имеет место дефолт, если платеж не производится в валюте, предусмотренной условиями обязательства. В агентстве подчеркнули, что подобный платеж будут рассматривать как реструктуризацию обязательства, и будут оценивать его, чтобы определить, является ли это дефолтом.

Кроме того, аналитики S&P отметили, что правительство Беларуси сообщило о трудностях с погашением в апреле основного долга и процентов по нему перед иностранными кредитными организациями, в связи с тем, что иностранные финансовые учреждения не обрабатывали транзакции.

Из всех этих рассуждений следует вывод: в S&P знают, что у Беларуси есть средства для расчета по долгам, но уверены, что иностранные финансовые организации попытаются запретить проведение расчетов.

После чего правительство Беларуси может попробовать рассчитаться белорусскими рублями. Эту ситуацию в S&P могут посчитать дефолтом, но также могут еще и подумать, считать ее дефолтом либо нет.

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